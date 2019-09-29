Бобровский — о победе: важным будет следующий матч — начинается реальный хоккей
Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу в предсезонном матче НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:0 Б).
«Приятно было провести такой матч. Безусловно, ребята отлично потрудились в защите. Они позволяли мне видеть шайбу, делали хорошие блок-шоты. Хорошая была игра. У „Тампы“ сильная команда, с которой мы будем часто встречаться. Но следующая игра будет по-настоящему важной — начинается реальный хоккей», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.
Главными героями встречи стали голкиперы клубов. Бобровский отразил 26 бросков и не позволил соперникам переиграть его в серии послематчевых буллитов. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский совершил 28 сейвов. Победный буллит забросил форвард «Флориды» Винсент Трочек.
«Всё хорошо, но с Панариным было бы лучше». На что способна новая «Флорида»?
Булочника нет, но есть Боб, Коннолли и Строльман.
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