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Тренер «Питтсбурга» рассказал о состоянии Кросби, получившего повреждение

Тренер «Питтсбурга» рассказал о состоянии Кросби, получившего повреждение
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о самочувствии капитана команды Сидни Кросби. Канадский хоккеист получил повреждение в предсезоннном матче с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б).

«Сид вернётся со дня на день. Он получил повреждение после броска соперника. Мы сняли его с матча в качестве меры предосторожности. Его состояние обнадёживает», — приводит слова Салливана пресс-служба «Питтсбурга» в «Твиттере».

32-летний Кросби на протяжении всей карьеры в НХЛ защищает цвета «Питтсбург Пингвинз». В составе клуба из штата Пенсильвания форвард трижды завоёвывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Кроме того, на его счету две золотые медали Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи (2010, 2014) в составе сборной Канады и победа на чемпионате мира (2015). В 2016 году Кросби стал победителем Кубка мира, а также был признан самым ценным хоккеистом турнира.

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