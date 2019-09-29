Нападающий «Вашингтона» Хэтэуэй в яркой драке победил Макеона

«Вашингтон Кэпиталз» обыгрывает «Каролину Харрикейнз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. В ходе второго периода команда Тодда Рирдена впереди со счётом 3:1.

Во втором игровом отрезке нападающий «Вашингтона» Гарнет Хэтэуэй подрался с форвардом «Каролины» Роландом Макеоном. Драка получилась яркой и завершилась победой форварда столичной команды.

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Счёт в матче на четвёртой минуте открыл нападающий «Каролины» Себастьян Ахо. Финскому форварду ассистировал Андрей Свечников. «Столичная» команда отыгралась спустя четыре минуты усилиями Ти Джея Оши. Вывел вперёд «Кэпиталз» Якуб Врана, передачей на пустые ворота отметился Евгений Кузнецов. Во втором периоде Оши оформил дубль, реализовав двойной численный перевес.