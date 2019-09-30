Кейн: «Чикаго» может вновь выиграть Кубок Стэнли

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн считает, что его команде по силам вновь побороться за Кубок Стэнли в предстоящем сезоне.
«Мы чувствуем, что в этом сезоне у нас будет команда уровня плей-офф. Безусловно, нам надо это ещё доказать. На бумаге команда усилилась, теперь надо собрать всё вместе. Думаю, что нам поможет то, что тренер Джереми Коллитон проведёт полный год. Мы будем работать в тренировочном лагере, оттачивая игровые моменты.
Мы с Тэйвзом постоянно подталкиваем друг друга вперёд. Думаю, что наш состав стал намного лучше, чем в прошлом году. Принимая во внимание это, нас двоих и дальнейший прогресс, не вижу причин, почему бы нам снова не выиграть Кубок Стэнли. Это может быть весело», — приводит слова Кейна пресс-служба НХЛ.
«Чикаго» является 6-кратным обладателем Кубка Стэнли. Последний раз команда выигрывали трофей в сезоне-2014/15.
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