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Ратти: «Сент-Луис» сможет вновь бороться за Кубок Стэнли

Ратти: «Сент-Луис» сможет вновь бороться за Кубок Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Экс-нападающий «Сент-Луис Блюз» и хоккеист ярославского «Локомотива» Тай Ратти прокомментировал шансы «блюзменов» защитить чемпионский титул.

«Эта команда способна удержать свои позиции и вновь бороться за Кубок Стэнли. Команда славится отличной дисциплиной и характером, который помог ей в прошлом сезоне подняться с последнего места в регулярном чемпионате, выйти в плей-офф и выиграть там очень непростые серии. Уверен, что такие лидеры, как Райан О'Райли, Тайлер Бозак, Брэйден Шенн, Владимир Тарасенко, Алекс Пьетранджело и другие, не дадут команде упасть, а все остальные игроки, включая Барбашева, помогут им удержать позиции», — приводят слова Ратти «Известия».

В прошлом сезоне «Сент-Луис» обыграл в финале Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» со счётом 4–3.

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