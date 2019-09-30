«Сент-Луис» отправил Костина и Торопченко в АХЛ
12 игроков «Сент-Луис Блюз» покинули расположение команды и продолжат подготовку к сезону в составе «Сан-Антонио Спёрс», фарм-клуба «Блюз» в АХЛ, сообщает пресс-служба «Сент-Луис Блюз».
В число этих игроков попали 20-летние российские форварды Клим Костин (3+3 в 4 матчах предсезонки) и Алексей Торопченко.
Костин был выбран «Сент-Луисом» на драфте 2017 года под общим 31-м номером, но ещё ни разу не сыграл в официальных мачтах за команду, выступая за их фарм-клуб «Сан-Антонио Рэмпейдж». Всего на счету россиянина 133 матча и 52 (16+36) очка в АХЛ.
Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь на 3 октября мск. «Сент-Луис», выигравший в прошлом сезоне Кубок Стэнли, в первом матче сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».
Бозак: у Костина сильные руки, это хороший игрок с большим потенциалом
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