«Сент-Луис» отправил Костина и Торопченко в АХЛ

12 игроков «Сент-Луис Блюз» покинули расположение команды и продолжат подготовку к сезону в составе «Сан-Антонио Спёрс», фарм-клуба «Блюз» в АХЛ, сообщает пресс-служба «Сент-Луис Блюз».



В число этих игроков попали 20-летние российские форварды Клим Костин (3+3 в 4 матчах предсезонки) и Алексей Торопченко.

Костин был выбран «Сент-Луисом» на драфте 2017 года под общим 31-м номером, но ещё ни разу не сыграл в официальных мачтах за команду, выступая за их фарм-клуб «Сан-Антонио Рэмпейдж». Всего на счету россиянина 133 матча и 52 (16+36) очка в АХЛ.



Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь на 3 октября мск. «Сент-Луис», выигравший в прошлом сезоне Кубок Стэнли, в первом матче сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».