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Тарасенко и Барбашёв получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли

Тарасенко и Барбашёв получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Игрокам «Сент-Луис Блюз» вручили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли. В финальной серии прошлого сезона подопечные Крэйга Берюбе одолели «Бостон Брюинз» со счётом 4-3.

В составе «музыкантов» выступают нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв. Российские хоккеисты уже опубликовали фотографии с перстнями в социальных сетях. В начале сентября Барбашёв согласовал с «музыкантами» новый двухлетний контракт на $ 2,95 млн.

Перстень Владимира Тарасенко
Перстень Владимира Тарасенко
Фото: «Инстаграм» Владимира Тарасенко
Перстень Ивана Барбашёва
Перстень Ивана Барбашёва
Фото: «Инстаграм» Иван Барбашёва

Победа в Кубке Стэнли — 2019 стала первой для «блюзменов», вступивших в лигу в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостон Брюинз» — 0-4.

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