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Вайсфельд: у «Магнитки» не сбалансированный состав, все игроки одноплановые

Вайсфельд: у «Магнитки» не сбалансированный состав, все игроки одноплановые
Хоккей / КХЛ 0

Известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал неудачное выступление «Металлурга» на старте сезона.

«Что касается физической подготовки игроков, то Илье Воробьёву виднее, и форма хоккеистов, скорее всего, оставляет желать лучшего. Но это далеко не единственный фактор. В «Металлурге» не сбалансированный состав: игроки-то хорошие, но все одноплановые. Трансферами ситуацию не выправишь, так как на рынке особо никого нет. В Магнитогорске собраны опытные хоккеисты, которые рано или поздно поймут требования Ильи Воробьёва.

Надо понимать, что проблемы не только у клуба, но и у самих игроков. Они прекрасно знают, что если они сейчас не справятся, то на следующий сезон им никто не предложит работу. «Магнитка» обязательно поправит дела, и сейчас главное — не поддаваться панике», — приводит слова Вайсфельда официальный сайт КХЛ.

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Спасать ситуацию призвали Илью Воробьёва, который пытается вытащить уральцев со дна турнирной таблицы.
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