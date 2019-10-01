Вайсфельд: у «Магнитки» не сбалансированный состав, все игроки одноплановые

Известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал неудачное выступление «Металлурга» на старте сезона.



«Что касается физической подготовки игроков, то Илье Воробьёву виднее, и форма хоккеистов, скорее всего, оставляет желать лучшего. Но это далеко не единственный фактор. В «Металлурге» не сбалансированный состав: игроки-то хорошие, но все одноплановые. Трансферами ситуацию не выправишь, так как на рынке особо никого нет. В Магнитогорске собраны опытные хоккеисты, которые рано или поздно поймут требования Ильи Воробьёва.



Надо понимать, что проблемы не только у клуба, но и у самих игроков. Они прекрасно знают, что если они сейчас не справятся, то на следующий сезон им никто не предложит работу. «Магнитка» обязательно поправит дела, и сейчас главное — не поддаваться панике», — приводит слова Вайсфельда официальный сайт КХЛ.

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