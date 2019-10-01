Бадюков: Воробьёву нужно время, чтобы привести «Металлург» в чувство

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о провальном старте «Металлурга».



«Думаю, что комплекс недочётов и событий привели к тому, что физически команда не выглядит так, как должна. Я изначально говорил, что Воробьёву нужно время, понадобится не меньше двух месяцев для того, чтобы привести «Металлург» в чувство и наладить нужный рисунок игры. Ему нужно провести очень серьёзную работу с теми игроками, которые в состоянии это сделать.



Воробьёву нужно донести им их роль в команде. Есть игроки возрастные, которые должны давать результат. С ними Воробьёв должен разработать дорожную карту. Это всё сразу не делается. Мы видим, что сейчас команда находится в авральном режиме: выезды, матчи. Что-то получается, а что-то — нет. Как сам Воробьёв говорит в интервью, команде чего-то немного не хватает. Думаю, что после перерыва «Магнитка» будет возвращаться в игру», — сказал Бадюков «Чемпионату».

«Магнитка» не будет русским «Сент-Луисом». Здесь всё слишком запущено Спасать ситуацию призвали Илью Воробьёва, который пытается вытащить уральцев со дна турнирной таблицы.