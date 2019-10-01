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Павел Дацюк набрал первое очко после возвращения в «Автомобилист»

Павел Дацюк набрал первое очко после возвращения в «Автомобилист»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк отметился результативной передачей в третьем периоде домашнего матча с ярославским «Локомотивом». Таким образом, 41-летний форвард набрал первое очко в сезоне и первое — после возвращения в «Автомобилист».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Гуркин — Вишневский, Доус — Дацюк — Мацек;
Бодров — Мамкин, Белоусов — Холланд — Секстон;
Василевский — Трямкин, Литовченко — Плэтт — Обидин;
Овчинников, Валитов, Гареев — Кучерявенко — Хрипунов.

«Локомотив»:

Лазушин (Коновалов);
Осипов — Рафиков, Ратти — Да Коста — Денисенко;
Накладал — Савченко, Алексеев — Ландер — Санников;
Кронвалль — Н. Аверин, Каюмов — Иванов — Коваленко;
Афанасьев, Красковский, Кудрявцев — Апальков — Ильенко.

Дацюка уже отправили на пенсию. А что с другими ветеранами КХЛ?
Не удивляйтесь, но многие из них по-прежнему дадут фору любой молодёжи.
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