Павел Дацюк набрал первое очко после возвращения в «Автомобилист»

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк отметился результативной передачей в третьем периоде домашнего матча с ярославским «Локомотивом». Таким образом, 41-летний форвард набрал первое очко в сезоне и первое — после возвращения в «Автомобилист».
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Гуркин — Вишневский, Доус — Дацюк — Мацек;
Бодров — Мамкин, Белоусов — Холланд — Секстон;
Василевский — Трямкин, Литовченко — Плэтт — Обидин;
Овчинников, Валитов, Гареев — Кучерявенко — Хрипунов.
«Локомотив»:
Лазушин (Коновалов);
Осипов — Рафиков, Ратти — Да Коста — Денисенко;
Накладал — Савченко, Алексеев — Ландер — Санников;
Кронвалль — Н. Аверин, Каюмов — Иванов — Коваленко;
Афанасьев, Красковский, Кудрявцев — Апальков — Ильенко.
- 1 октября 2019
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