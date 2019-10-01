Павел Дацюк набрал первое очко после возвращения в «Автомобилист»

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк отметился результативной передачей в третьем периоде домашнего матча с ярославским «Локомотивом». Таким образом, 41-летний форвард набрал первое очко в сезоне и первое — после возвращения в «Автомобилист».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Гуркин — Вишневский, Доус — Дацюк — Мацек;

Бодров — Мамкин, Белоусов — Холланд — Секстон;

Василевский — Трямкин, Литовченко — Плэтт — Обидин;

Овчинников, Валитов, Гареев — Кучерявенко — Хрипунов.



«Локомотив»:



Лазушин (Коновалов);

Осипов — Рафиков, Ратти — Да Коста — Денисенко;

Накладал — Савченко, Алексеев — Ландер — Санников;

Кронвалль — Н. Аверин, Каюмов — Иванов — Коваленко;

Афанасьев, Красковский, Кудрявцев — Апальков — Ильенко.