18-летний форвард «Салавата» Алалыкин забил первый гол в КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке оказался сильнее нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 5:1.



В составе подопечных Николая Цулыгина дебютной шайбой в КХЛ отметился 18-летний нападающий Данил Алалыкин, 17-летний защитник Шакир Мухамадуллин набрал первое очко в КХЛ.

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Первый гол зрители увидели уже на четвёртой минуте, точным броском отметился нападающий команды хозяев Линус Умарк. В концовке первого периода «Торпедо» сумело отыграться благодаря голу форварда Павла Варфоломеева. На 26-й минуте «Салават» вновь вышел вперёд, заброшенную шайбу в актив записал форвард Теэму Хартикайнен. Вскоре защитник уфимского клуба Филип Ларсен забил два гола с разницей в две минуты. Точку в матче поставил Алалыкин, забивший на 59-й минуте.