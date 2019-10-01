Голдобин прошёл драфт отказов и отправился в АХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин прошёл драфт отказов и отправился в фарм-клуб в Американской хоккейной лиге.
В начале сентября российский хоккеист заключил новый контракт. Он поставил подпись под контрактом на один сезон с зарплатой $ 900 тыс.
23-летний Голдобин в минувшем регулярном сезоне НХЛ сыграл 63 матча, забросил 7 шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности «-10» и 18 штрафных минутах. Николай провёл в Северной Америке последние семь сезонов. В России на профессиональном уровне Голдобин выступал лишь в сезоне-2011/12, играя в МХЛ за «Русских Витязей».
В первом матче нового сезона «Ванкувер» встретится с «Эдмонтон Ойлерз» (3 октября).
Беннинг: Голдобин должен заработать место в составе. Видим его форвардом топ-9
- 1 октября 2019
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