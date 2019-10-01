«Веди нас, капитан Гусь». Нападающий «Дэвилз» постоял за штурвалом яхты
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» отправился на небольшую морскую прогулку. За штурвалом яхты находился российский новичок «дьяволов» Никита Гусев. «Веди нас, капитан Гусь», — подписано видео в клубном «инстаграме» «Нью-Джерси Дэвилз».
Посмотреть видео можно в «инстаграме» «Нью-Джерси».
В июле 2019 года российского нападающего выменяли из клуба «Вегас Голден Найтс» в «Нью-Джерси Дэвилз». Хоккеист сразу подписал контракт на два сезона со среднегодовой зарплатой в $ 4,5 млн. Таким образом, за два сезона Никита заработает $ 9 млн.
Выступая за СКА, в феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 (26+75) очко.
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