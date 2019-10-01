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Алалыкин — о первом голе в КХЛ: эмоции переполняли, нельзя описать словами

Алалыкин — о первом голе в КХЛ: эмоции переполняли, нельзя описать словами
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин поделился впечатлениями от матча с «Торпедо» (5:1), где он отметился дебютным голом в КХЛ.

«Матч был очень напряжённым. Вроде бы забили первыми, игра была в наших руках, но в какой-то момент соперник подловил на смене и забил гол. Во втором периоде тренер дал установку играть немного активнее, а наше звено легионеров сделало игру, в нужный момент проявили свои лучшие качества.

Конечно, думал, очень ждал, когда тренер даст игровое время, переживал. Потом тренеры назвали состав, и партнёры по команде меня поддержали, всё получилось.

Заброшенная шайба? Это нельзя описать словами, эмоции меня просто переполняли. Посвятить гол хочу своей прабабушке, которой уже нет», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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