Алалыкин — о первом голе в КХЛ: эмоции переполняли, нельзя описать словами

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин поделился впечатлениями от матча с «Торпедо» (5:1), где он отметился дебютным голом в КХЛ.



«Матч был очень напряжённым. Вроде бы забили первыми, игра была в наших руках, но в какой-то момент соперник подловил на смене и забил гол. Во втором периоде тренер дал установку играть немного активнее, а наше звено легионеров сделало игру, в нужный момент проявили свои лучшие качества.



Конечно, думал, очень ждал, когда тренер даст игровое время, переживал. Потом тренеры назвали состав, и партнёры по команде меня поддержали, всё получилось.



Заброшенная шайба? Это нельзя описать словами, эмоции меня просто переполняли. Посвятить гол хочу своей прабабушке, которой уже нет», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.