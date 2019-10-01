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Цулыгин: «Салават» поймал соперника на контратаках, забил нужные голы

Цулыгин: «Салават» поймал соперника на контратаках, забил нужные голы
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с нижегородским «Торпедо» (5:1).

«Получилась интересная и динамичная игра, соперник быстро катался и переходил из обороны в атаку. Были контратаки, которые мы упустили, но Юха подчистил эти моменты. Здорово, что сами потом смогли поймать соперника на контратаках, забить нужные голы во втором периоде и переломить ход матча. В третьем периоде мы смогли уверенно довести матч до победы. Спасибо болельщикам за поддержку — была хорошая атмосфера. Ребят — с победой», — приводит слова специалиста официальный сайт «Салавата Юлаева».

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