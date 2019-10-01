Вишневский – о 3:9: что тут можно сказать? Вот вы как думаете?

Защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский подвёл итоги проигранной встречи с ЦСКА (3:9).



«Неприятное поражение. Сами себе привезли голы. Ошибки, недоработки – и вот весь результат. Конечно, ошибки всегда играют ключевую роль. Когда играешь строго, то мало проблем возникает. Если так посмотреть, то ЦСКА особо не создавал моменты. Большинство из них пришло от наших явных ошибок.



Где-то нефарт у нас идёт, один отскок, другой. Где-то сами расслабляемся, и вот так всё получается. Один матч играем строго, а дальше начинаем расслабляться. Ничего сверхъестественного тут нет.



О чём мы говорили в раздевалке после такого счёта? А что тут можно сказать? Вот вы как думаете? Готовимся дальше», — передаёт слова Вишневского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.