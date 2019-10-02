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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

1 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.

«Автомобилист» обыграл «Локомотив» — 4:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2019, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Вишневский (Кучерявенко) – 05:10' (5x5)   2:0 Секстон (Холланд) – 18:06' (5x5)   2:1 Коваленко (Кронвалль, Апальков) – 34:50' (5x4)   3:1 Доус (Дацюк, Мацек) – 45:25' (5x4)   4:1 Василевский (Белоусов, Холланд) – 57:56' (5x5)

«Салават Юлаев» победил «Торпедо» — 5:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2019, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Умарк (Ларсен, Маннинен) – 03:29' (5x5)   1:1 Варфоломеев – 17:28' (5x5)   2:1 Хартикайнен (Умарк, Ларсен) – 25:32' (5x5)   3:1 Ларсен (Умарк) – 35:17' (5x5)   4:1 Ларсен (Умарк) – 37:09' (5x5)   5:1 Алалыкин (Мухамадуллин, Хохряков) – 58:53' (5x5)

«Спартак» проиграл ЦСКА — 3:9.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2019, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 9
ЦСКА
Москва
1:0 Вишневский (Рылов) – 07:55' (5x5)   1:1 Вей – 08:07' (5x5)   1:2 Калинин – 13:23' (5x5)   2:2 Гончаров (Никонцев) – 21:02' (5x5)   2:3 Окулов – 29:58' (5x5)   2:4 Григоренко (Романов, Светлаков) – 34:14' (5x5)   2:5 Секач (Нестеров, Вей) – 38:01' (5x4)   2:6 Григоренко (Светлаков) – 39:32' (5x5)   3:6 Карсумс (Ганзл) – 40:20' (5x5)   3:7 Капризов (Григоренко) – 43:37' (5x5)   3:8 Капризов (Секач) – 45:07' (5x4)   3:9 Капризов (Григоренко, Романов) – 52:12' (5x5)

Минское «Динамо» одолело ХК «Сочи» — 2:1 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2019, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
ОТ
ХК Сочи
Сочи
1:0 Пулккинен (Шор) – 21:02' (5x5)   1:1 Шмелёв (Росен, Бертильссон) – 45:15' (5x5)   2:1 Демков (Паре) – 61:05' (3x3)

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина.

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