Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

1 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.



«Автомобилист» обыграл «Локомотив» — 4:1.

«Салават Юлаев» победил «Торпедо» — 5:1.

«Спартак» проиграл ЦСКА — 3:9.

Минское «Динамо» одолело ХК «Сочи» — 2:1 ОТ.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина.