Василевский: «Автомобилист» плохо выступил на выезде. Стыдно было

Защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (4:1).
«Был очень ответственный матч. Сами понимали, что плохо выступили на выезде, нам было стыдно перед болельщиками. Вышли настроенные, вся команда билась.
Спасибо нашему вратарю, что оставлял нас в игре. Сбавили в атаке? «Локомотиву» нужно было сравнивать счёт, да и мы проспали в том моменте, когда нам забили гол. Хорошо, что удалось забить в ответ и вырвать победу», — цитирует Василевского пресс-служба КХЛ.
Счёт во встрече был открыт на шестой минуте первого периода, заброшенную шайбу на свой счёт записал защитник «Автомобилиста» Иван Вишневский. В концовке периода нападающий Дэн Секстон упрочил преимущество команды хозяев. Во втором периоде ярославский коллектив сумел распечатать Якуба Коваржа, автором гола стал Николай Коваленко. На 45-й минуте форвард Найджел Доус восстановил преимущество «Автомобилиста» в две шайбы. На 58-й минуте защитник Василевский поставил в матче точку.
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