Источник: Кари Ялонен может стать главным тренером «Локомотива»
Главный тренер швейцарского «Берна» Кари Ялонен является претендентом на должность главного тренера ярославского «Локомотива», сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на близкий к клубу источник.
59-летний финский специалист имеет опыт работы в Континентальной хоккейной лиге, где возглавлял нижегородское «Торпедо» и пражский «Лев». С последним клубом Ялонен вышел в финал Кубка Гагарина 2014 года, где в семи матчах проиграл магнитогорскому «Металлургу».
Напомним, сейчас и.о. главного тренера «Локомотива» — Александр Ардашев. Летом команду возглавил североамериканский специалист Крэйг Мактавиш, но был уволен уже после восьми матчей регулярного чемпионата. Тренер одержал с клубом три победы и потерпел пять поражений.
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