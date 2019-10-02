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Источник: Кари Ялонен может стать главным тренером «Локомотива»

Источник: Кари Ялонен может стать главным тренером «Локомотива»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер швейцарского «Берна» Кари Ялонен является претендентом на должность главного тренера ярославского «Локомотива», сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на близкий к клубу источник.

59-летний финский специалист имеет опыт работы в Континентальной хоккейной лиге, где возглавлял нижегородское «Торпедо» и пражский «Лев». С последним клубом Ялонен вышел в финал Кубка Гагарина 2014 года, где в семи матчах проиграл магнитогорскому «Металлургу».

Напомним, сейчас и.о. главного тренера «Локомотива» — Александр Ардашев. Летом команду возглавил североамериканский специалист Крэйг Мактавиш, но был уволен уже после восьми матчей регулярного чемпионата. Тренер одержал с клубом три победы и потерпел пять поражений.

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