«Берн» — о возможной отставке Ялонена: мы не ищем виновных, нет никакой паники

Генеральный менеджер «Берна» Марк Лютис опроверг возможность скорой отставки главного тренера команды Кари Ялонена, который, как сообщает РБК, является кандидатом на пост наставника ярославского «Локомотива».



«Проще всего указывать пальцем на виновных людей. Мы четыре года полностью доминировали в лиге, теперь мы переживаем непростой этап. Это нормально, нет причин для паники, вообще нет. Давайте подождём некоторое время, прежде, чем делать какие-то суждения. В конце концов, мы не хотим оказаться в негативной спирали» — отметил Лютис на сайте клуба.



На данный момент «Берн» идёт на восьмой строчке из 12, отставая от тройки лидеров на 5 очков, но в пассиве у команды Ялонена 5 поражений подряд. Подобных неудач у «Берна» под руководством Ялонена, который работает в этом клубе четвёртый год, ещё не было. За три предыдущих сезона «Берн», возглавляемый Ялоненом, дважды становился чемпионом Швейцарии.

Источник: Кари Ялонен может стать главным тренером «Локомотива»