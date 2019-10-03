Михеев: я люблю суп и не знаю, почему вы в Канаде его не едите
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев, набравший 2 (1+1) очка в своём дебютном матче в НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (5:3), прокомментировал свою адаптацию к североамериканской жизни.
«Как я живу в Канаде сейчас, как адаптировался? Знаете, я люблю суп. Я не знаю, почему вы тут не едите суп. Но моя девушка готовит для меня, поэтому я счастлив», — приводит слова Михеева обозреватель TSN Кристен Шилтон.
Это было первое интервью Михеева на английском языке, до этого он общался с прессой только через переводчика.
Форвард «Торонто» Михеев набрал два очка в первом матче на уровне НХЛ
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