Toronto Sun: Михеев больше не человек-загадка. Это русский на задании

Обозреватель Toronto Sun Лэнс Хомби поделился мнением о дебюте российского нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Михеева в НХЛ.
«Сильный матч от нового русского «Торонто». Илья Михеев больше не человек-загадка, это русский на задании. Он незаметно попал в основной состав, пробившись в третье звено, но всё это время оставался в тени из-за языкового барьера. Сегодня новичок показал, что делает успехи в изучении английского и адаптации к североамериканской площадке.
После матча он фотографировался с дебютной шайбой и ждал, когда можно будет позвонить родителям и бабушке. Он надеется, что семья приедет в Торонто в ноябре. Ему нравится Торонто, но он спросил, почему здесь люди не едят больше супа. У его девушки всегда наготове домашний борщ», — отметил Хомби в колонке.
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