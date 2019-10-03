Toronto Sun: Михеев больше не человек-загадка. Это русский на задании

Обозреватель Toronto Sun Лэнс Хомби поделился мнением о дебюте российского нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Михеева в НХЛ.

«Сильный матч от нового русского «Торонто». Илья Михеев больше не человек-загадка, это русский на задании. Он незаметно попал в основной состав, пробившись в третье звено, но всё это время оставался в тени из-за языкового барьера. Сегодня новичок показал, что делает успехи в изучении английского и адаптации к североамериканской площадке.

После матча он фотографировался с дебютной шайбой и ждал, когда можно будет позвонить родителям и бабушке. Он надеется, что семья приедет в Торонто в ноябре. Ему нравится Торонто, но он спросил, почему здесь люди не едят больше супа. У его девушки всегда наготове домашний борщ», — отметил Хомби в колонке.