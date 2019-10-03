Макдэвид забил эффектный победный гол, убежав от трёх соперников
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» обыграл на домашнем льду «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:2.
Автором победной шайбы стал капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид. Канадский нападающий подхватил шайбу в средней зоне, ушёл из-под опеки Нападающего «Кэнакс» Брэндона Саттера, проскочил мимо защитников Куинна Хьюза и Криса Танева, после чего переиграл шведского вратаря Якоба Маркстрёма.
Видео гола можно посмотреть на YouTube-канале sportsnet.
У гостей отличились Александер Эдлер и Таннер Пирсон. Российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин участие в матче не принимал. Ещё до старта сезона он был отправлен в фарм-клуб. 23-летний Голдобин будет выступать за команду «Ютика Кометс» в АХЛ.
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