Макдэвид забил эффектный победный гол, убежав от трёх соперников

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» обыграл на домашнем льду «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:2.

Автором победной шайбы стал капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид. Канадский нападающий подхватил шайбу в средней зоне, ушёл из-под опеки Нападающего «Кэнакс» Брэндона Саттера, проскочил мимо защитников Куинна Хьюза и Криса Танева, после чего переиграл шведского вратаря Якоба Маркстрёма.

Видео гола можно посмотреть на YouTube-канале sportsnet.

У гостей отличились Александер Эдлер и Таннер Пирсон. Российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин участие в матче не принимал. Ещё до старта сезона он был отправлен в фарм-клуб. 23-летний Голдобин будет выступать за команду «Ютика Кометс» в АХЛ.