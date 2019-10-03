Форвард «Сан-Хосе» Майер ударом в колено пытался нанести травму Зыкову

«Вегас Голден Найтс» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче стартовавшего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Жерара Галлана.

В середине второго периода нападающий «Сан-Хосе» Тимо Майер грубо встретил форварда «Вегаса» Валентина Зыкова, попытавшись поймать россиянина ударом коленом в колено. Зыков смог увернуться и избежать травмы — к тому моменту «Вегас» уже играл без травмированного защитника Нейта Шмидта. Когда Зыков заканчивал эту смену, то догнал Майера и по пути на скамейку запасных ударил обидчика клюшкой в живот.

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В составе «Сан-Хосе» в североамериканской лиге дебютировал Данил Юртайкин. Российский форвард провёл на льду 13 минут 2 секунды, заработав показатель полезности "-1". Результативными действиями Данил не отметился. Юртайкин провёл матч в первом звене с Тимо Майером и Логаном Кутюром.