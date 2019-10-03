«Сибирь» вызвала форварда Зырянова из новокузнецкого «Металлурга»
Нападающий Глеб Зырянов вызван из новокузнецкого «Металлурга» в «Сибирь», информирует пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги. Завтра, 4 октября, форвард присоединится к новосибирской команде.
В нынешнем сезоне российский нападающий забросил одну шайбу и не сделал ни одной результативной передачи в шести матчах регулярного чемпионата ВХЛ при нейтральном показателе полезности и 16 минутах штрафного времени. В среднем за матч Зырянов проводил на льду 11 минут 38 секунд.
В минувшем сезоне 27-летний форвард провёл 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ. Он забросил две шайбы и отдал пять результативных передач при показателе полезности «-7». В среднем за матч хоккеист проводил на льду 12 минут 16 секунд.
«Сибирь» командировала двоих нападающих в новокузнецкий «Металлург»
- 3 октября 2019
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