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«Барыс» — «Торпедо»: стали известны составы команд

«Барыс» — «Торпедо»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы «Барыса» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Нур-Султане пройдёт сегодня, 3 октября, начало игры — в 16:30 мск.

«Барыс»:

Карлссон (Паскуаль);
Метальников — Блэкер, Пакаринен — Найт — Старченко;
Маклюков — Диц, Михайлис — Валк — Тангрэйди;
Клещенко — Шалапов, Акользин — Шестаков — Шевченко;
Гатиятов, Асетов — Сагадеев — Петухов.

«Торпедо»:

Тихомиров (Линдбек);
Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;
Геноуэй — Мишарин, Бочаров — Белевич — Шенфельд;
Волченков — Аляев, Веряев — Ильин — Ураков;
Гончарук, Хауден — Щехура — Варфоломеев.

Вне состава хозяев остался Адам Хелука. Ранее Андрей Скабелка заявил, что игрок покинет клуб.

Скабелка: Хелуки в «Барысе» больше не будет
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