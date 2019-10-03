«Барыс» — «Торпедо»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Барыса» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Нур-Султане пройдёт сегодня, 3 октября, начало игры — в 16:30 мск.
«Барыс»:
Карлссон (Паскуаль);
Метальников — Блэкер, Пакаринен — Найт — Старченко;
Маклюков — Диц, Михайлис — Валк — Тангрэйди;
Клещенко — Шалапов, Акользин — Шестаков — Шевченко;
Гатиятов, Асетов — Сагадеев — Петухов.
«Торпедо»:
Тихомиров (Линдбек);
Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;
Геноуэй — Мишарин, Бочаров — Белевич — Шенфельд;
Волченков — Аляев, Веряев — Ильин — Ураков;
Гончарук, Хауден — Щехура — Варфоломеев.
Вне состава хозяев остался Адам Хелука. Ранее Андрей Скабелка заявил, что игрок покинет клуб.
- 3 октября 2019
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