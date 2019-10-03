«Барыс» — «Торпедо»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Барыса» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Нур-Султане пройдёт сегодня, 3 октября, начало игры — в 16:30 мск.

«Барыс»:



Карлссон (Паскуаль);

Метальников — Блэкер, Пакаринен — Найт — Старченко;

Маклюков — Диц, Михайлис — Валк — Тангрэйди;

Клещенко — Шалапов, Акользин — Шестаков — Шевченко;

Гатиятов, Асетов — Сагадеев — Петухов.

«Торпедо»:



Тихомиров (Линдбек);

Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;

Геноуэй — Мишарин, Бочаров — Белевич — Шенфельд;

Волченков — Аляев, Веряев — Ильин — Ураков;

Гончарук, Хауден — Щехура — Варфоломеев.

Вне состава хозяев остался Адам Хелука. Ранее Андрей Скабелка заявил, что игрок покинет клуб.