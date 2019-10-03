Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Скабелка: «Барыс» создаёт много моментов, но реализация не очень хорошая

Скабелка: «Барыс» создаёт много моментов, но реализация не очень хорошая
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от выигранного матча с нижегородским «Торпедо» (2:1).

«Хороший матч. «Торпедо» в хороший хоккей играет, атакующий, много забивает. Конечно, мы готовились. Не хотели мы попасть в ту игру, которую любит «Торпедо». Попросили ребят сыграть строже. И мы с этой задачей, наверное, справились. Единственное, достаточно много мы создаём моментов, и не очень хорошая пока реализация. Есть моменты, это уже хорошо. Есть победа. Готовимся к следующей игре.

Перестановки в звеньях? Команда выиграла, никто не выпадал, в отличие от прошлой игры. Я думаю, всё было не так плохо.

Асетов и Клещенко? Нормально ребята сыграли. Клещенко вообще первый матч в КХЛ сыграл. Алихан после долгого перерыва вышел. Буллит заработал, сам мог забить один в ноль. Не растерялись ребята и влились в коллектив», — цитирует Скабелку официальный сайт клуба.

«Барыс» одолел «Торпедо», у Старченко победный гол
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019