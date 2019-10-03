Немировски: пытались перестраивать ребят, чтобы думали быстрее

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от проигранного матча с казахстанским «Барысом» (1:2).



«Мы пытались ребят перестраивать на площадку, чтобы думали быстрее, двигали шайбу. Но не получалось. В третьем периоде начали быстрее действовать, но чуть-чуть поздно было. Соперник позволял, моментами хорошо играли. Сейчас самое главное — не опускать голову и готовиться к следующей игре», — приводит слова Немировски официальный сайт «Барыса».



Счёт в матче был открыт на шестой минуте, точным броском отметился нападающий команды хозяев Ииро Пакаринен. Через 10 минут «Торпедо» восстановило равновесие в счёте благодаря заброшенной шайбе форварда Джордана Шрёдера. Второй период выиграл «Барыс», гол в свой актив записал нападающий Роман Старченко. Шайба стала заключительной в матче.

«Барыс» одолел «Торпедо», у Старченко победный гол