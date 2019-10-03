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И. Воробьёв: бились, кусались, блокировали броски — это очень хорошо

И. Воробьёв: бились, кусались, блокировали броски — это очень хорошо
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился впечатлениями от выигранного матча с ярославским «Локомотивом» (5:3). Команда прервала неудачную серию из четырёх поражений.

«Первый период нам действительно удался. Во втором совершили несколько неправильных смен, переиграли свои отрезки. Сегодня был матч команд, которым очень нужны очки, поэтому по накалу игра получилась очень напряжённой. Молодцы, выиграли. Радует, что сработало большинство. Бились, кусались, блокировали броски – это очень хорошо.

«Металлург» дважды реализовал большинство? Естественно, что сегодня этим мы довольны. Большинство долго не получалось, но сегодня сработало, и это здорово. Ребята — молодцы», — цитирует тренера официальный сайт «Металлурга».

«Металлург» прервал серию поражений, победив «Локомотив»
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