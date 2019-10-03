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В «Металлурге» назвали «Локомотив» не самым сильным соперником

В «Металлурге» назвали «Локомотив» не самым сильным соперником
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» в социальных сетях отреагировал на победу над «Локомотивом» (5:3) в матче чемпионата КХЛ.

«Добиваемся долгожданной победы! С не самым сильным соперником, но сейчас и такая победа на вес золота! С победой, друзья!» – говорится в сообщении, опубликованном на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Посмотреть фото можно на странице «Металлурга» в социальной сети «ВКонтакте».

Дебютная шайба в матче была заброшена на восьмой минуте, точный бросок в свой актив записал шведский нападающий «Металлурга» Деннис Расмуссен. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали форвард Антон Ландер и оформивший дубль Расмуссен. На 42-й минуте защитник «Локомотива» Николай Аверин восстановил равновесие в счёте. На 48-й минуте хозяева вновь вышли вперёд, голом отметился защитник Иван Верещагин. Через четыре минуты преимущество «Металлурга» упрочил форвард Денис Паршин. В концовке соперники забили по голу, авторами стали Ландер и Николай Кулёмин.

«Металлург» прервал серию поражений, победив «Локомотив»
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