Вудкрофт: знали, как играют команды Скудры. Именно это и увидели

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча с «Трактором» (5:3).
«Мы знали, как играют команды Скудры: это команды, которые настроены на борьбу и сражаются до последнего. Сегодня мы именно это и увидели. В первом периоде мы выглядели хорошо. Перед игрой просил команду внимательнее отнестись к нашим голевым шансам. Из-за бережного использования моментов мы смогли выйти вперёд.
Во втором периоде «Трактор» применил прессинг. Мы смогли выдержать стартовый натиск, в середине периода смогли вернуться в игру, и дальше период шёл на равных. В третьем периоде мы допустили две маленькие ошибки, за которые поплатились. Мы знали, что «Трактор» будет реализовывать подобные моменты. Ближе к концу игры «Трактор» перехватил инициативу, но ребята смогли собраться и удержать победный счёт», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
- 3 октября 2019
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