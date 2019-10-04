Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

3 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Амур» обыграл «Куньлунь Ред Стар» — 3:2.

«Барыс» одолел «Торпедо» — 2:1.

«Металлург» победил «Локомотив» — 5:3.

Минское «Динамо» обыграло «Трактор» — 5:3.

ЦСКА уступил «Витязю» — 1:2.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина.