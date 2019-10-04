Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
3 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Амур» обыграл «Куньлунь Ред Стар» — 3:2.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2019, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Зогорна (Васильев, Файзуллин) – 03:41' (5x5) 2:0 Ушенин Владислав (Кондратьев, Ушенин Вячеслав) – 13:45' (5x4) 2:1 Вонг (Фу, Брюле) – 14:39' (5x5) 2:2 Кейн (Челиос, Бартли) – 36:07' (5x5) 3:2 Зогорна (Йордан, Файзуллин) – 45:13' (5x4)
«Барыс» одолел «Торпедо» — 2:1.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2019, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Пакаринен – 06:30' (5x4) 1:1 Шрёдер (Шенфельд, Щехура) – 16:10' (5x4) 2:1 Старченко – 27:49' (6x5)
«Металлург» победил «Локомотив» — 5:3.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2019, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Расмуссен (Кулёмин, Козун) – 07:25' (5x4) 1:1 Ландер (Кронвалль, Да Коста) – 31:07' (5x5) 2:1 Расмуссен (Дронов, Рожков) – 33:05' (5x5) 2:2 Аверин (Осипов, Ильенко) – 41:43' (5x5) 3:2 Верещагин (Расмуссен) – 47:32' (5x4) 4:2 Паршин (Мозякин, Галузин) – 51:06' (5x5) 4:3 Ландер – 58:36' (6x4) 5:3 Кулёмин (Яковлев, Козун) – 59:57' (en)
Минское «Динамо» обыграло «Трактор» — 5:3.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2019, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Казьянин – 04:40' (5x5) 2:0 Степанов (Ерёменко) – 05:06' (5x5) 2:1 Виртанен (Карлин) – 27:51' (5x5) 3:1 Граньяни – 28:33' (5x5) 4:1 Паре (Демков, Принс) – 37:37' (5x4) 4:2 Мансуров (Сергиенко, Косов) – 45:13' (5x5) 4:3 Глинкин (Трунёв, Шолохов) – 52:27' (5x5) 5:3 Принс – 59:38' (en)
ЦСКА уступил «Витязю» — 1:2.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2019, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Секач (Вей, Киселевич) – 10:44' (5x5) 1:1 Йормакка (Макеев, Аалтонен) – 22:43' (5x4) 1:2 Аалтонен (Лаюнен, Чернов) – 36:09' (5x4)
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина.
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