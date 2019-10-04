«Миннесота» проиграла «Нэшвиллу»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Миннесота Уайлд» встретился с «Нэшвилл Предаторз». Игра завершилась со счётом 2:5.

За «Предаторз» голы забили Райан Эллис, Микаэль Гранлунд, Остин Уотсон, Виктор Арвидссон, Филип Форсберг. За «Уайлд» отличились Джейсон Закер и Мэтт Дамба. Нападающий «Предаторз» Мэтт Дюшен отметился тремя голевыми передачами.

Красивым сейвом во время матча отличился вратарь «Миннесоты» Деван Дубник, что, правда, не спасло команду от проигрыша.

