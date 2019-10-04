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«Миннесота» проиграла «Нэшвиллу»

«Миннесота» проиграла «Нэшвиллу»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Миннесота Уайлд» встретился с «Нэшвилл Предаторз». Игра завершилась со счётом 2:5.

За «Предаторз» голы забили Райан Эллис, Микаэль Гранлунд, Остин Уотсон, Виктор Арвидссон, Филип Форсберг. За «Уайлд» отличились Джейсон Закер и Мэтт Дамба. Нападающий «Предаторз» Мэтт Дюшен отметился тремя голевыми передачами.

Красивым сейвом во время матча отличился вратарь «Миннесоты» Деван Дубник, что, правда, не спасло команду от проигрыша.

Дубник совершил невероятный сейв в матче с «Нэшвилл»
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