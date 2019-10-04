Дубник совершил невероятный сейв в матче с «Нэшвилл»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Миннесота Уайлд» играет с «Нэшвилл Предаторз». На момент написания новости в игре идёт третий период. Счёт 2:4.



Во время одной из атак нападающих «Предаторз», вратарь «Миннесоты» Деван Дубник совершил красивый сейв, не дав забить очередной гол в свои ворота.

27 июня 2015 года «Миннесота» заключила с Дубником шестилетний контракт на общую сумму $ 26 млн.

Посмотреть видео можно в «твиттере» NHL on NBC.