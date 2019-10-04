«Бостон» на выезде победил «Даллас» Радулова и Гурьянова
«Бостон Брюинз» обыграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Даллас и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Автором победной шайбы стал Дэнтон Хайнен.
В «Бостоне» отличись Бретт Ритчи и Дэнтон Хайнен, у проигравших — Роопе Хинц. Форварды «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов провели на льду 18.24 и 9.13 соответственно, но результативными действиями не отметились.
В прошлом сезоне Дэнтон забросил 11 шайб и сделал 23 результативные передачи в 77 матчах регулярного чемпионата. В 21 игре плей-офф Хайнен отметился 8 (2+6) очками при показателе полезности "+7".
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