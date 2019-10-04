Защитник «Далласа» Полак госпитализирован после удара о борт
Защитник «Даллас Старз" Роман Полак получил травму в домашнем матче чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:2).
В середине второго периода 33-летний чех гнался за форвардом «Брюинс» Крисом Вагнером. В результате оба ударились о борт, но именно чех врезался в борт головой и плечом. После он упал на лёд и уже не смог самостоятельно подняться. Медики унесли его с площадки на носилках.
Позже Полака госпитализировали в одну из больниц Далласа.
В 2004 году выбран клубом «Сент-Луис Блюз» под общим 180-м номером. Летом 2018 года Роман подписал 1-летний контракт с «Даллас Старз» на $1,3 млн.
Посмотреть видео можно на «ютубканале» SPORTSNET.
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