«Аризона» без Любушкина проиграла «Анахайму»
«Анахайм Дакс» обыграл «Аризону Койотис» в первом для обеих команд матче нового сезона НХЛ. Встреча прошла на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
В «Анахайм Дакс» отличились Дерек Грант и Кэм Фаулер, за «Аризону» забил Дерек Степан. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин перед началом сезона был переведен в АХЛ.
В следующем матче «Аризона» на домашней арене примет «Бостон Брюинз», а «Анахайм» также дома сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».
«Колорадо» обыграл «Калгари», Ничушкин не смог отметиться голом за новый клуб
- 4 октября 2019
-
08:44
-
08:43
-
08:38
-
08:22
-
08:20
-
08:13
-
07:13
-
07:07
-
06:33
-
06:30
-
06:10
-
06:02
-
05:55
-
05:33
-
05:19
-
05:12
-
05:00
-
04:49
-
03:45
-
03:29
-
02:36
-
00:00
- 3 октября 2019
-
23:41
-
23:14
-
23:12
-
22:50
-
22:47
-
22:42
-
22:40
-
22:35
-
22:33
-
22:28
-
22:19
-
22:00
-
21:56
Партнерский контент