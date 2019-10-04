«Аризона» без Любушкина проиграла «Анахайму»

«Анахайм Дакс» обыграл «Аризону Койотис» в первом для обеих команд матче нового сезона НХЛ. Встреча прошла на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.



В «Анахайм Дакс» отличились Дерек Грант и Кэм Фаулер, за «Аризону» забил Дерек Степан. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин перед началом сезона был переведен в АХЛ.



В следующем матче «Аризона» на домашней арене примет «Бостон Брюинз», а «Анахайм» также дома сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».

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