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«Аризона» без Любушкина проиграла «Анахайму»

«Аризона» без Любушкина проиграла «Анахайму»
Хоккей / НХЛ 0

«Анахайм Дакс» обыграл «Аризону Койотис» в первом для обеих команд матче нового сезона НХЛ. Встреча прошла на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В «Анахайм Дакс» отличились Дерек Грант и Кэм Фаулер, за «Аризону» забил Дерек Степан. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин перед началом сезона был переведен в АХЛ.

В следующем матче «Аризона» на домашней арене примет «Бостон Брюинз», а «Анахайм» также дома сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».

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НХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2019, пятница. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Грант (Шор, Линдхольм) – 14:32' (5x5)   1:1 Степан (Кессел, Келлер) – 29:03' (5x5)   2:1 Фаулер (Рауни, Джонс) – 39:28' (5x5)
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