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Панарин — о первом матче за «Рейнджерс»: не нервничал, но и расслабленным не был

Панарин — о первом матче за «Рейнджерс»: не нервничал, но и расслабленным не был
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал дебютный матч за «синерубашечников», в котором он набрал 2 (1+1) очка, а его команда обыграла «Виннипег Джетс» (6:4).

«Это была лишь первая игра, так что всё нормально. Дальше будет лучше. Каждый хоккеист хочет хорошо провести начало сезона, поэтому мы очень рады, что удалось выиграть стартовую встречу. Мы приложили огромные командные усилия, в третьем периоде смогли переломить ход матча в свою пользу.

Я не слишком нервничал, но и расслабленным не был. Это был мой первый матч за «Рейнджерс», атмосфера была просто потрясающая. Болельщиков очень много, но атмосфера классная. Теперь я „рейнджер“, так что эта атмосфера просто лучшая для меня», — приводит слова Панарина New York Daily News.

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