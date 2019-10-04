Экс-президент США Буш произвёл символическое вбрасывание на матче «Далласа»
«Бостон Брюинз» обыграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Даллас и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Автором победной шайбы стал Дэнтон Хайнен.
Символическое вбрасывание перед матчем выполнил бывший президент США Джордж Буш. Также 43-й президент США побывал в раздевалке «Старз» до матча. Буш был губернатором Техаса с 1995 по 2000 годы.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Брэда Галли
Фото можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна
В «Бостоне» отличись Бретт Ритчи и Дэнтон Хайнен, у проигравших — Роопе Хинц. Форварды «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов провели на льду 18.24 и 9.13 соответственно, но результативными действиями не отметились.
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