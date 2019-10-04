НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена трёх главных звёзд первого игрового дня. В североамериканской лиге состоялось восемь матчей.

Первой звездой признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад, набравший 4 (1+3) очка во встрече с «Виннипег Джетс» (6:4). Шведский форвард отметился заброшенной шайбой при счёте 3:4, благодаря чему «Рейнджерс» смогли перевернуть ход матча.

Форвард «Баффало Сэйбрз» Конор Шири назван второй звездой. На его счету дубль в матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:1).

Третьей звездой стал защитник «Каролины Харрикейнз» Даги Хэмилтон, сделавший две голевые передачи в игре с «Монреаль Канадиенс» (4:3 Б). Канадец оказался единственным, кто реализовал буллит в послематчевой серии.