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НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня

НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена трёх главных звёзд первого игрового дня. В североамериканской лиге состоялось восемь матчей.

Первой звездой признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад, набравший 4 (1+3) очка во встрече с «Виннипег Джетс» (6:4). Шведский форвард отметился заброшенной шайбой при счёте 3:4, благодаря чему «Рейнджерс» смогли перевернуть ход матча.

Форвард «Баффало Сэйбрз» Конор Шири назван второй звездой. На его счету дубль в матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:1).

Третьей звездой стал защитник «Каролины Харрикейнз» Даги Хэмилтон, сделавший две голевые передачи в игре с «Монреаль Канадиенс» (4:3 Б). Канадец оказался единственным, кто реализовал буллит в послематчевой серии.

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