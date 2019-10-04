Коваленко: возникла спорная ситуация с Кутузовым. Надеемся на компромисс

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал решение «Спартака» выставить на драфт отказов защитника Александра Кутузова.
«Здесь в ближайшей перспективе заседание комиссии по контрактным спорам. Пока не хотелось бы вдаваться в подробности, но возникла определённая спорная ситуация с чемпионом мира—2014, защитником „Спартака“ Александром Кутузовым. Как известно, недавно он был выставлен клубом на драфт отказов, произошло сокращение его зарплаты.
В этой истории необходимо выслушать аргументы всех сторон, в том числе „Спартака“. В прошлые годы в аналогичных ситуциях нам удавалось защищать интересы игроков и находить компромиссные решения. Например, в спорах Лукаша Кашпара и московского „Динамо“, Артёма Подшендялова и „Сочи“, Игоря Скороходова и „Северстали“. Надеемся, что и в случае Кутузова компромисс будет найден», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.
- 4 октября 2019
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