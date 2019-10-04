Гусев тренируется в третьем звене «Нью-Джерси» перед матчем с «Виннипегом»

«Нью-Джерси Дэвилз» продолжает подготовку к домашнему матчу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс». Встреча состоится завтра, 5 октября, начало — в 2:00 мск.



Как сообщает в своём «твиттере» журналист Аманда Стейн, российский нападающий Никита Гусев занимается на тренировке в третьей тройке нападения с Джеком Хьюзом и Йеспером Браттом.



«Нью-Джерси Дэвилз»:



Шнайдер (Блэквуд);

Грин — Суббэн, Холл — Хишир — Палмьери;

Батчер — Ватанен, Коулмэн — Зэйджак — Симмондс;

Мюллер — Сиверсон, Гусев — Хьюз — Братт;

Вуд — Заха — Хэйден.



В последнем предсезонном матче с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0) Гусев провёл на льду 14 минут 15 секунд, но не сумел отметиться результативными действиями.