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Гусев тренируется в третьем звене «Нью-Джерси» перед матчем с «Виннипегом»

Гусев тренируется в третьем звене «Нью-Джерси» перед матчем с «Виннипегом»
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Джерси Дэвилз» продолжает подготовку к домашнему матчу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс». Встреча состоится завтра, 5 октября, начало — в 2:00 мск.

Как сообщает в своём «твиттере» журналист Аманда Стейн, российский нападающий Никита Гусев занимается на тренировке в третьей тройке нападения с Джеком Хьюзом и Йеспером Браттом.

«Нью-Джерси Дэвилз»:

Шнайдер (Блэквуд);
Грин — Суббэн, Холл — Хишир — Палмьери;
Батчер — Ватанен, Коулмэн — Зэйджак — Симмондс;
Мюллер — Сиверсон, Гусев — Хьюз — Братт;
Вуд — Заха — Хэйден.

В последнем предсезонном матче с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0) Гусев провёл на льду 14 минут 15 секунд, но не сумел отметиться результативными действиями.

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