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Гавриков не поможет «Коламбусу» в матче с «Торонто»

Гавриков не поможет «Коламбусу» в матче с «Торонто»
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Аарон Портцлайн.

В апреле нынешнего года российский хоккеист заключил с «мундирами» двухлетний контракт. Он дебютировал в составе «Коламбуса» в плей-офф, приняв участие в двух встречах.

До отъезда в НХЛ Гавриков выступал за СКА. Он переехал в Санкт-Петербург в 2017 году и в составе «армейцев» стал обладателем Кубка континента. В прошлом году завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане (Южная Корея) в составе сборной России.

23-летний россиянин выбран «Коламбусом» на драфте-2015 под общим 159-м номером.

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