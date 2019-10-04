РУСАДА: просили принять меры к врачу «Авангарда», а КХЛ его наградила

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала получение премии «Лучшему врачу КХЛ» Дмитрием Батушенко из «Авангарда», который в плей-офф-2019 препятствовал допинг-офицерам взять пробу у Дениса Зернова.



«Мы относимся к этому с недоумением. Во-первых, при присуждении награды организаторы имеют право принимать во внимание параметры, которые они считают ключевыми. Но в данной ситуации это выглядит как минимум странно. Знаю, что подобная номинация есть в футбольных клубах, там одним из критериев является антидопинговое обеспечение. Они его согласовывают с нами, есть обратная связь от РУСАДА.



Эта ситуация выглядит некрасиво. У нас было расследование по этому человеку, был опрос всех сторон, получение документов, видеозаписей, на которой видно, как главный врач препятствует процедуре допинг-контроля. Он сам видел это на камере, объяснял свою точку зрения. Приезжали представители клуба, представители КХЛ. Так что это выглядит странно и неприемлемо с точки зрения формирования антидопинговой культуры.

Я не говорю о том, что надо советоваться с РУСАДА, кому какую премию давать. Мы занимаемся своим делом и предполагаем, что в каждой федерации, клубе или лиге уважают антидопинговое законодательство. Но если КХЛ выбирает лучшего врача по итогам сезона, антидопинговое обеспечение должно быть одним из критериев, а значит, должен быть запрос в организацию. Даже Минспорта, перед тем как присвоить кому-то звание, подаёт запрос, не открыто ли дело в РУСАДА. Здесь было очень жёсткое предупреждение, что в следующий раз будет открыто дело и почти гарантированно последует дисквалификация.



То, что премию вручили не на церемонии закрытия сезона КХЛ, а через несколько месяцев, когда шум утих, тем более выглядит странно. Это вопрос уже не к РУСАДА, а к руководству КХЛ. Это выглядит очень некрасиво даже по отношению к другим клубам. Тем более мы не стали открывать дело только с учётом глубокого раскаяния врача, его осознания того, что он помешал процедуре допинг-контроля. Основное объяснение врача было в том, что он не знал, что мешает допинг-офицеру. Мы направили письмо в ФХР, чтобы там приняли меры. Насколько знаю, федерация отреагировала достаточно строго и обратилась в КХЛ. А в итоге никакого дисциплинарного взыскания не было, а его наградили. Прикольно. Не даю никому никаких оценок, просто говорю, что это точно никак не может формировать нормальную культуру», — сказала Пахноцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.