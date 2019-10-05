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Задоров: Лучич бил меня исподтишка, а я получил 5 минут. Это полный бред

Задоров: Лучич бил меня исподтишка, а я получил 5 минут. Это полный бред
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров поделился мнением об эпизоде в ходе матча с «Калгари Флэймз», когда его в лицо ударил нападающий «огоньков» Милан Лучич.

«Стыдно должно быть судье. В прошлом году у нас была встреча с департаментом по безопасности игроков, там нам показывали такие силовые приёмы, когда ты уже готов хитануть, и игрок поворачивается в последний момент. И что в этом случае можно сделать? Я на полной скорости лечу делать хит, игрок меня замечает и поворачивается. За это не должны удалять. А затем меня бьют исподтишка, и я получаю пять минут штрафа. Нам даже не дали большинство, это полный бред. Ничего не имею против Лучича, я бы поступил точно так же, если бы моего партнёра ударили. Но я ждал большего от судей в этом случае — защиты. И если кто-то считает, что я испугался подраться, они ошибаются. Можете посмотреть мою статистику драк и с кем я бился в карьере. Надеюсь, судья изучит эту статистику и в следующий раз сработает лучше.

Я габаритный парень, люблю играть в тело. Это часть моей игры. Если даёте мне такие удаления, это просто вредит нашей команде. Это жестоко. Это мой стиль игры, я не собираюсь меняться. Судьям надо разобраться с этим. Нельзя выписывать мне удаления только потому, что я большой и сильный. Люди должны быть готовы, когда выходят на льду против меня. Нужно быть начеку, всегда защищать себя», — приводит слова Задорова Colorado Hockey.

Посмотреть видео можно в «твиттере» журналиста Брэди Треттенеро.

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