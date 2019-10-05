Кожевников: Бурдасову по силам стать лидером СКА

Двукратный олимпийский чемпион, ныне эксперт Александр Кожевников считает, что нападающий Антон Бурдасов принял правильное решение, что вернулся в Россию, и он вполне может стать одним из лидеров нынешнего СКА.
«Бурдасов — забивающий форвард таранного типа. Да, не сложилось у него за океаном, но никакой трагедии в этом нет. Он возвращается в наш чемпионат, где ему всё хорошо знакомо. Он на хорошем счёту в КХЛ, будет стараться стремиться попасть в сборную России. Антон принял правильное решение.
Нет никаких сомнений в том, что ему по силам стать одним из лидеров нынешнего СКА. «Армейцы» нуждаются в усилении игры в атаке — создают много моментов, но с реализацией не всё так хорошо, как хотелось бы. В том числе Бурдасов усилит игру команды при реализации в большинстве. Его конёк — отличный кистевой бросок», — сказал Кожевников «Чемпионату».
- 5 октября 2019
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