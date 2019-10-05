«Металлург» — «Торпедо»: в заявку хозяев не попали Кулёмин и Постма

«Металлург» и «Торпедо» определились с составами на матч Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Встреча состоится сегодня, 5 октября, начало — в 15:00 мск.



В составе «Магнитки» отсутствуют защитник Пол Постма и нападающий Николай Кулёмин.



«Металлург»:



Галимов (Кошечкин);

Антипин — Бирюков, Любимов — Неколенко — Тимкин;

Верещагин — Яковлев, Мозякин — Галузин — Паршин;

Береглазов — Матушкин, Потехин — Расмуссен — Дорофеев;

Дронов, Коробкин — Локтионов — Козун, Рожков.



«Торпедо»:



Тихомиров (Мольков);

Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;

Геноуэй — Мишарин, Бочаров — Белевич — Шенфельд;

Волченков — Аляев, Веряев — Ильин — Ураков;

Зборовский, Хауден — Щехура — Варфоломеев.