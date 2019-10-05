«Металлург» — «Торпедо»: в заявку хозяев не попали Кулёмин и Постма
«Металлург» и «Торпедо» определились с составами на матч Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Встреча состоится сегодня, 5 октября, начало — в 15:00 мск.
В составе «Магнитки» отсутствуют защитник Пол Постма и нападающий Николай Кулёмин.
«Металлург»:
Галимов (Кошечкин);
Антипин — Бирюков, Любимов — Неколенко — Тимкин;
Верещагин — Яковлев, Мозякин — Галузин — Паршин;
Береглазов — Матушкин, Потехин — Расмуссен — Дорофеев;
Дронов, Коробкин — Локтионов — Козун, Рожков.
«Торпедо»:
Тихомиров (Мольков);
Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;
Геноуэй — Мишарин, Бочаров — Белевич — Шенфельд;
Волченков — Аляев, Веряев — Ильин — Ураков;
Зборовский, Хауден — Щехура — Варфоломеев.
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- 5 октября 2019
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