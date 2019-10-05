«Сибирь»: к данной минуте Мнацян жив, но находится в тяжёлом состоянии

Хоккейный клуб «Сибирь» рассказал о состоянии защитника Самвела Мнацяна, о чьей смерти ошибочно сообщил «Авангард».



«Друзья, к данной минуте Самвел Мнацян жив, но находится в тяжелом состоянии. Просьба с уважением отнестись к этому вопросу и не муссировать тему», — указано на официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».



Во время предсезонного сбора «Сибири» в августе 2018 года Мнацян почувствовал боли в спине, после чего обратился к врачам. Обследование выявило у хоккеиста опухоль. Поездка в Германию к профильным специалистам подтвердила онкологию.



За карьеру в КХЛ Мнацян выступал в составе «Барыса», «Нефтехимика» и «Адмирала». В лиге провёл 183 матча и набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «-19».

«Авангард» опроверг сообщение о смерти Мнацяна