Мозякин — о голевой засухе: когда постоянно проигрываешь, не забивается

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с нижегородским «Торпедо» (2:3 Б).



«Не получилось выиграть, да. Такая была игра, скажем так, открытая. Удалось первыми забить, потом пропустили ненужные голы, и игра сломалась, наверное. Хорошо, что сравняли в концовке. В конце неплохо играли, но сейчас у нас такой момент, который нужно переламывать, чтобы удача пришла к нам. И надо что-то делать с буллитами. Тяжело что-то сказать. Вроде моментами играем хорошо, моментами – провалы. Надо это переламывать, что-то делать.



Закончилась голевая засуха? Не сказать, что это засуха. Лучше бы команда выигрывала. Наверное, тогда и голы придут. Когда постоянно проигрываешь, не забивается. Хорошо, что пошли голы, пошли очки – набираем. Две игры подряд с очками, у нас давно уже такого не было. Надеюсь, что дальше будет лучше, что мы переломим этот момент. Будем потихоньку вылезать из этой ямы.



700-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ? Честно говоря, сегодня об этом только узнал. В данный момент, честно говоря, не хотелось бы об этом думать. Конечно, большая цифра. Но для меня на первом месте – результат команды», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

Мозякин набрал 700-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ