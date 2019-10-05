Скудра: нет вопроса, останется ли Демченко в «Тракторе», да особо и не было

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра поделился эмоциями после матча с ХК СКА (2:1).



«Хочу поздравить ребят и болельщиков. Ребятам спасибо, что мы сделали правильные выводы после Минска, особенно это касается того, как мы должны начинать матчи. Сегодня были готовы, заряжены с первых смен, и это длилось все 60 минут. Иначе мы бы здесь не добились успеха. Огромное спасибо ребятам за концентрацию, но для нас уже важен следующий матч. Мы в непростой ситуации, стараемся выбираться из неё, это хорошее начало.



Не знаю, какие вопросы были к Демченко, мы начинали с ним как с первым номером. Но у нас есть вратари, которые получают шанс играть. Нет вопроса, останется ли Демченко с нами, да и вопросов-то особо и не было.



Мансуров играл в Минске, сыграл хорошо, но там был другой матч. У нас получил травму Попов, и играл Мансуров.Сегодня такой ситуации не было, мы хотели где-то дать ему шанс, но мы отталкиваемся от ситуации на поле. Но хоккейная обстановка, эмоции, которые есть в Питере – это тоже огромный опыт, быть в этой атмосфере. Он молодой парень, двигается вперёд, мы довольны тем, как он прогрессирует», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Скудру и Демченко сталкивали лбами. Они вместе обыграли СКА Снова победа 2:1 и блестящая игра вратаря «Трактора».